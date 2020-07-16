انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للعناية بالمرأة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للعناية بصحة المرأة، حيث أطلق المحافظ أعمال المبادرة بمركز طب الأسرة بالحي الخامس بالمنيا الجديدة.

وتفقد المحافظ، يرافقه دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، ودكتورة مها متولي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة ومنسق المبادرة جميع أقسام الوحدة من غرف الكشف والصيدلية والمعمل والأسنان.

وسيجري تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية "السكر - الضغط - السمنة" للسيدات من عمر 18 سنة فأكثر، وجميع الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان، فضلا عن نشر التوعية والثقافة الصحية بشأن عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وذلك لتأكيد حرص الدولة على الارتقاء بصحة المواطن المصري.

وتعمل المبادرة في مرحلتها الأولى من خلال 25% من الوحدات الصحية بإجمالي 80 وحدة بمراكز المحافظة، بواقع استقبال 25 سيدة في اليوم. وسيجري زيادتها بنسبة 75% من الوحدات الصحية، للوصول إلى جميع الوحدات الصحية بجميع المراكز بنسبة 100%.