أوقاف المنيا رابع مديرية بالوجه القبلي تحقق 500 صك و10آلاف جنيه مكافأة

حققت مديرية أوقاف المنيا الــ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، لتصبح بذلك رابع مديرية من مديريات الوجه القبلي تحصِّل 500 صك خلال هذا العام 1441هـ.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف المنيا، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأحد 19/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وللمشاركة في المشروع اتصل أو ارسل رسالة "طلب صك" عبر "الواتس آب" على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258)، متضمنة: (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

أو سجل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)، يصلك مندوبنا حيث كنت.

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).