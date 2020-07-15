"أوقاف المنيا" تشكر قساوسة وأقباطا ساهموا في صكوك الأضاحي

أشادت مديرية الأوقاف بالمنيا، بموقف القساوسة والأقباط من أبناء المحافظة الذين ساهموا بحب في مشروع صكوك الأضاحي، ووصفت ذلك بـ"الملحمة التي تعزف على أوتار الوحدة الوطنية".

وأوضحت المديرية أن هذه المساهمات تؤكد مدى عمق الترابط والتعليم السلمي بين أبناء الوطن، وترد على أعداء الوطن وأصحاب الأفكار المغلوطة والصفحات الوهمية.

وأصدرت المديرية بيانًا، حول أفضل ثلاث إدارات نشاطًا في جمع صكوك الأضاحي هذا لعام، وهي ملوی، وأوقاف المنيا القديمة، وديرمواس، ووجهت الشكر لتلك الإدارات بقياداتها وبأئمتها والعاملين بها، والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية وجديرين بتحملها وأداء واجبهم تجاه وطنهم ودينهم وشعبهم في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وشددت المديرية على أيدي باقي الإدارات أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه مؤسساتهم التي ينتمون إليها، من خلال شرح ما يهدف إليه هذا المشروع من تكافل اجتماعي بين أبناء الوطن، وما حققته وزارة الأوقاف من نجاحات من خلال هذا المشروع منذ أن تبنته.

يذكر أن قسًا في مركز العدوة بأقصي شمال غربي محافظة المنيا تبرع بصك أضحية لصالح إدارة أوقاف الشيخ مسعود.

وقال الشيخ سعيد جمعه عزام مدير إدارة أوقاف الشيخ مسعود بمركز العدوة، إن القس عبد القدوس يعقوب راعي كنيسة مارجرجس بقرية الشيخ مسعود، تواصل معه وطلب المشاركة في مشروع صك الأضحية.