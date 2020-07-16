اليمن وبريطانيا يبحثان نتائج جلسة مجلس الأمن بشأن قضية "صافر"

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم، في اتصال هاتفي من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، آخر التطورات في اليمن على الصعيد السياسي، والجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن، ونتائج الجلسة الخاصة التي عقدت في مجلس الأمن بشأن قضية خزان النفط "صافر".

وأعرب الحضرمي، عن تقديره للموقف البريطاني القوي والداعم لحل قضية خزان النفط "صافر" والذي لعب دورا كبيرا في تسليط الضوء على هذه القضية البيئية الخطيرة في الساحة الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.

وأشاد الحضرمي، بانعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول صافر والتي شكلت ضغطا قويا على الحوثيين للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه تمهيدا للتخلص منه وإنقاذ اليمن والمنطقة من هذه الكارثة البيئية الخطيرة.

وشدد الحضرمي، على ضرورة انصياع الحوثيين والكف عن تسييس قضية الخزان أو استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، مشيرا إلى أن الخزان قديم جدا ومتهالك ويشكل تهديدا حقيقيا إذا لم يتم تفريغه وتفكيكه، موضحا أهمية استمرار الضغط على الحوثيين لحل هذا الموضوع.

من جانبه، عبر الوزير البريطاني، عن قلق بلاده الشديد بشأن وضع خزان صافر وبأنها ستستمر في تسليط الضوء على هذه القضية الملحة من أجل تجنب حدوث كارثة بيئية خطيرة.

وجدد كليفرلي، دعمه لعملية السلام وجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للأزمة اليمنية، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليمن معبرا عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار في كافة ربوع اليمن.