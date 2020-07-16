السيسي لمشايخ القبائل الليبية: محدش من بره يقدر يحدد مصير ليبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التغيير الذي حدث في ليبيا وفي المنطقة خلال آخر 10 سنوات، كان هدفه التغيير والبناء، متابعا: "يمكن الأمور تكون ممشيتش في طريقها السليم".

وأضاف السيسي خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية: "عندما تدخل البلاد في فوضى، يكون من الصعب أن تنتهي منها إلا بإخلاص المخلصين من أبنائها، وطبعًا لن يكون هناك أخلص من شيوخ ووجهاء القبائل في ليبيا".

وتابع الرئيس: "كل كبير في ليبيا حريص على مصلحة أبنائه، واللي هيحدد مصير ليبيا مش الناس اللي بره، اللي هيحدد مصيرها هما الليبيين، لما تحطوا إيديكم في إيد بعض وتكون النوايا خالصة والجهود لصالح الناس، محدش هيقدر من بره أبدًا يقرر مصيركم، لكن انتوا اللي هتحددوا ده".