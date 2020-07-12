وزير الإسكان يفسر مقولة الرئيس السيسي "اللي هيطلب شقة هنديهاله"

فسر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها "كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله"، وذلك على هامش افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، فذكر أن اتجاه الحكومة للتعامل مع المواطنين يشمل ثلاثة محاور، الأولى تتعلق بالطبقة الدنيا وسياسات الحكومة واضحة في هذا الشأن من خلال الدعم، أما الثانية وهي الشريحة الوسطى فسياسات الحكومة تجاهها تكمن في "الإتاحة"، بينما الشريحة الثالثة وهي الطبقة الأعلى فسياسة الحكومة نحوها تكمن في القدرة على الاستثمار.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن عبارة الرئيس اليوم كانت تعني الإتاحة الأكبر للطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي كان يضع حدًا للحصول على الإسكان الاجتماعي بما لا يتجاوز 5700 جنيه كدخل للأسرة ولكن بناء على توجيهات الرئيس فيما قبل رفعنا الحد الأدنى للحصول على الإسكان الاجتماعي إلى 7500 جنيه وهو ماساهم في دخول شرائح أعلى من المجتمع.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لها طبيعة خاصة، فالمواطن هنا عندما يقوم بتقسيط ثمن وحدة إسكان اجتماعي بفائدة 8% وهي فائدة متدنية لأنها مدعومة على مدد تصل لعشرين عاماً وأكثر لا يمثل ثمن الوحدة فهذه الوحدات تشمل أنواعا كثيرة من الدعم المباشر، حيث إنه لا يحتسب فيها قيمة الأرض ولا المرافق التي تقوم بها الدولة، وبالتالي كل هذه العناصر وهي تمثل دعم غير مباشر بالإضافة للدعم النقدي المباشر الذي كان 40 ألف جنيه وقمنا برفعه أيضاً في المبادرة الأخيرة سنجد المواطن رغم ذلك لا يسدد إلا ثلث قيمة الوحدة وبالتالي هذا ما قصده الرئيس كاشفاً أن خطة الإسكان الاجتماعي كانت تتضمن 610 آلاف وحدة وتم الانتهاء من 410 آلاف وحدة منها وجاري إتمام البقية.