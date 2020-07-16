بث مباشر.. لقاء الرئيس السيسي بمشايخ القبائل الليبية

تقدم "الوطن" بثا مباشرا نقلا عن فضائية "DMC" للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد.

واستقبلت القاهرة، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازي، في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج منها.

وتأتي زيارة الوفود تزامنا مع إعلان مجلس النواب الليبي، ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، مؤكدا أن للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا.