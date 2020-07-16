السيسي: نتعامل مع ليبيا كدولة موحدة دون تقسيمات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر لا تفرق بين المنطقة الشرقية والغربية في ليبيا، متابعا: "نتعامل مع ليبيا كليبيا، مفيش حاجة اسمها منطقة شرقية أو غربية أو جنوب، إلا إذا كان ده تقسيم جغرافي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أنّ لقاء اليوم ضمّ وجهاء وشيوخ القبائل المصرية في المنطقة الغربية، ورد عليه أحد الحضور قائلًا: "ليبيا واحد"، ليرد عليه الرئيس السيسي موافقًا إياه وقائلًا: "أيوه ليبيا واحد، وإحنا مع ليبيا الموحدة".

وواصل الرئيس السيسي: "من أول ما توليت الرئاسة وأنا بقول وحدة الأراضي الليبية، ليبيا بعيدًا عن الميليشيات والمتطرفين والإرهابيين، ليبيا بإرادة شعبها".