روسيا تطلق بناء 6 سفن حربية لتنفيذ مهام في المحيطات

قال رئيس "حركة عموم روسيا لدعم الأسطول" ميخائيل نيناشيف، اليوم، إن روسيا بدأت لأول مرة في تاريخها في بناء 6 سفن حربية لتنفيذ مهام في المحيطات من أجل الدفاع وحماية المصالح الجيوسياسية.

وأوضح نيناشيف في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أن البلاد لم تشهد على مدى تاريخ الأسطول الروسي بأسره انطلاق عملية بناء هذا العدد من السفن وبهذه القوة في يوم واحد".

وأضاف نيناشيف: "أن السفن الجديدة ستزيد من وزن روسيا الجيوسياسي، وستزيد من دور الدولة الروسية في العلاقات الدولية"، موضحا أنه سيتم بناء هذه السفن عن طريق التعاون بين أكثر من 3000 شركة من 50 إقليما روسيا.

وكان من المقرر، أن يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى القرم لحضور مراسم احتفالية تقام في حوض بناء السفن "زاليف" الواقع في مدينة كيرتش بمناسبة وضع الأساس لإنتاج سفينتي إنزال متكاملين من مشروع "23900"، علاوة على ذلك ستجري اليوم أيضا مراسم احتفالية في مدينة سان بطرسبورج بمناسبة وضع الأساس لبناء فرقاطتين من مشروع "22350" ، وكذلك بناء غواصتين نوويتين في حوض بناء السفن "سيفماش" الواقع بمدينة سيفيرودفينسك في شمال روسيا.

وكان مصدر في قطاع الصناعات الحربية الروسية أعلن في وقت سابق أنه من المخطط أن تتم في مصنع زاليف خلال العام 2020 إطلاق بناء سفينتين بديلتين لحاملتي مروحيات من نوع "ميسترال" الفرنسية الصنع.

وقال المصدر بهذا الشأن: "إن تسليم السفنتين للأسطول الحربي الروسي قد يتم بين عامي 2025 و2026".

يُذكر أن روسيا كانت قد وقعت عقدا بقيمة 1.2 مليار يورو لشراء سفينتين فرنسيتين من نوع ميسترال قبل عام 2014، ولكن باريس قررت تجميد الصفقة على خلفية الأحداث في أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا.