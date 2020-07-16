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السيسي: مصر ستدخل ليبيا بطلب من أهلها وتخرج بأمر منهم

كتب:

شريف سليمان
04:55 م | الخميس 16 يوليو 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستدخل ليبيا بطلب من الليبيين، وستخرج منها بأمرهم.

وأضاف خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية: "أنا لا أقرأ من ورقة أو أقول كلاما مرتبًا، لكني أكلمكم كإنسان مسؤول وأنتم موجودون في ضيافة بلدكم مصر، ولن نخرج من ليبيا إلا بأمر منها".

وتابع: "المقابل الذي نريده هو الاستقرار والسلام لكم ولليبيا، فنحن مصير مشترك، ودائمًا ما واجهنا التحديات والاستعمار بشكل واضح، وهذا الأمر لن يتغير".

وواصل: "نحن لا نتحدث في مستقبل الحاضرين، لكننا نتحدث عن الأجيال القادمة، التي رهنت مستقبلها وحياتها في رقابنا، فهل سنضيع أولادنا وأولادهم أم سنحافظ عليهم".