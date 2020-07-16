عاجل.. السيسي لليبيين: لا بد أن يكون السلاح في يد مؤسسة واحدة وهي الجيش

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دخول ليبيا في المسار الديموقراطي أمر في غاية البساطة، ومن الممكن أن يتحقق بعدم تجاوز خط "سرت الجفرة"، "لما بنقول لو سمحتوا الخط ده نتوقف عليه وكفاية كدا وأوقفوا الاقتتال وخلونا نبدأ مسار سلام تنطلق منه ليبيا لمستقبل أفضل".

وأضاف الرئيس خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية بالقاهرة تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد" أن أي تهديد لهذا الخط يمثل تهديدا لأمننا القومي "شوفنا في مصر وفي ليبيا وفي دول عربية كثيرة الميليشات المسلحة تأثيرها إيه على أمن المجتمع، لأن الدولة تكون أسيرة لهذه الميليشيات، لازم السلاح يكون مع طرف واحد الدولة موافقة عليه وهو الجيش اللي ليه قيادة، ولكن كل قائد ميليشيا هيمشي بوجهة نظره وهتفضل البلاد أسيرة الميليشيات ولاتستقر أبدا، بنحذر نفسنا من كدا".