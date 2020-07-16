عاجل.. السيسي: مصر ستدخل بشكل مباشر لمنع تحول ليبيا إلى بؤرة للإرهاب

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثراء التاريخ المشترك بين مصر وليبيا في مواجهة جميع أشكال الاستعمار، مشددًا على أنَّ بطولات الليبيين وعلى رأسهم الشيخ عمر المختار وكفاحهم على مر العصور للحصول لاستقلالهم "خير دليل على رفض الشعب للتدخلات الخارجية الطامعة في الثروات الليبية".

الرئيس: مصر تعول على القبائل الليبية الحرة الرافضة لاستمرار الأوضاع الراهنة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية، اليوم، أنَّ مصر تعول على القبائل الليبية الحرة الرافضة لاستمرار الأوضاع الراهنة في ليبيا، مشددًا على استعداد مصر لتقديم جهودها كافة لأشقائها الليبيين الراغبين بشكل صادق في إنهاء الأزمة الليبية.

السيسي: لن نسمح بتكرار تجربة الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى في ليبيا

وشدد رئيس الجمهورية، على أنَّ مصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى في ليبيا، أو أن تتحول ليبيا لبؤرة جديد يجتمع بها الإرهابيون وملاذًا للخارج عن القانون حتى لو تكلف هذا الأمر تدخل مصر بشكل مباشر لمنعهم.