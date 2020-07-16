أحد مشايخ "العبيدات": تدخل مصر في ليبيا مشروع لصد الاستعمار التركي

قال الطيب الشريف خير الله، أحد مشايخ قبيلة العبيدات، إن تدخل الجيش المصري في ليبيا مشروع للقضاء على المخططات الاستعمارية التركية.

وأضاف "خير الله"، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر مشايخ وأعيان القبائل الليبية، "إننا ننقل تقدير واحترام ومحبة قبائل وعشائر ليبيا بالكامل لمصر ونقل هواجس والآم شعبها وما تتعرض له بلادنا من تآمر ودسائس وأطماع، وعندما يتحدث البعض مبررين تدخلهم بتهديد الأمن وهم يبعدون الآف الكيلومترات من ليبيا، فإن تدخل مصر في ليبيا تدخل مشروع لصد الاستعمار والمستعمرين".

وأكمل: "أن الروابط التي تربط مصر وليبيا تتجاوز الحدود والمعوقات لأن أمن ليبيا من أمن مصر، وهو أمن مشترك بين أسرة واحدة جمعها جوار وتاريخ وجغرافيا وصلة رحم وقربي تزداد قوة ومتانة وتصميما عند الشدائد والأزمات".

ولفت إلى أن الوفد الذي يضم كل شرائح ليبيا في مصر أسعده وجوده في أرض الكنانة لنقل رسالة من أهلهم وشعبهم تقول "إن قبائل ليبيا وجيشها الوطني ومجلس نوابها التشريعي يناشدون رئيس مصر وجيش مصر وشعب مصر أن يهبوا لدعم ليبيا وتنظيفها من الغزاة الأتراك ومن يساندهم، والحيلولة دون تحقيق أهدافهم لنهب التراث الليبي وتفريق شملها وتهديد وحدتها وتسليم ليبيا للإخوان والمتطرفين والمرتزقة لتكون بؤرة لهم لتهديد أمن مصر واستقرارها وتعطيل دورها المميز الحاضن لأمتها العربية والمدافع عنها".

ونوه بأن "القبائل العربية لا ترى في تدخل مصر وجيشها لحماية ليبيا من الغزو والاستعمار التركي تطفلا أو رغبة في أرض ليبيا، أو ثرواتها ولكن نرى فيه بإيمان دفاع شقيق عن شقيقه وجار عن جاره".

وتابع: "نقول لكم كما قال سيدنا عثمان ابن عفان لسيدنا علي عندما حاصر الغوغاء بيته، إذا كنت مأكولا فكن أنت أكلي وإلا فألحق ولما أمزق"، مشيرا إلى أن القبائل الليبية متفقين على خط واحد ورأي واحد، "كلماتنا المكررة ليست ترجيع أو تكرير ما سبق، ولكنه رأي مجتمع ليعلم الجميع أننا وحدة واحدة وراء جيشنا ووراء هدفه".