بالصور.. كواليس أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين" لإيهاب فهمي

انطلق اليوم أول أيام تصوير فيلم " قبل الأربعين" بالديكور الأول في أحد العمارات السكنية بمنطقة حدائق القبة، ويتم استئناف باقي تصوير أيام العمل تباعا، وذلك على مدار فترات متقاربة وفي أماكن تصوير مختلفة.

يشار إلى أن أولى مشاهد تصوير العمل جمعت كل من الفنان إيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد علي رزق، ومعتز هشام، ولبنى ونس، وجميل برسوم، ومجموعة من الوجوه الصاعدة.

وكشف إيهاب فهمي في تصريحات صحفية بأنه يسعي من خلال فيلم "قبل الأربعين" إلى توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية وغيرها.

أضاف فهمي، أن لوكيشن تصوير العمل يدور بعدة تحفيزات وعوامل إيجابية من قبل المنتج شادي صبره وذلك بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل بلاتو التصوير ضد جائحة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام مما يساعد ذلك على الاستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل في أفضل صورة لتليق بالجمهور المصري.

ومن ناحية أخرى، أكد المنتج شادي صبره بأنه يراهن علي تقديم خلطه فنيه ستحدث طفره في السينما المصريه والعربيه مما يتوقع للعمل حين عرضه بدور العرض السينمائي بتحقيق نقد إيجابي من قبل جميع الجهات الإعلامية والصحفية والجمهور مما يؤدي ذلك إلي إرتفاع ملحوظ في الإيرادات بشكل مستمر وغيرها.

وتدور فكره "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعيه لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهده .

جدير بالذكر بأن فيلم " قبل الأربعين " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، إيهاب فهمي ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، سامى مغاوري ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.