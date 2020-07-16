قبيلة أزوية الليبة: نسعى لدولة ذات مؤسسات شرعية منتخبة

قال الشيخ سالم بوحروره، من قبيلة أزوية الليبية، إن مصر وليبيا شعب ومصير واحد، ومن أجل ليبيا ومصر ومن أجل أمن المصريين والليبين جميعا وللتعاون وإنقاذ وطننا وشعبنا نسعى لإظهار تطلعاتنا لوطننا ليبيا.

وأضاف "بوحروره"، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن القبائل الليبية مع وحدة ليبيا بأقاليمها التاريخية الثلاثة "برقة، طرابلس، فزان"، ومع المحافظة على سيادة وطننا واستقلاله ووحده أراضيه وترابه وحدوده، موضحا أن القبائل الليبية مع مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح لأنهما يمثلان المؤسسة الشرعية الليبية المنتتخبة، ومع قواتنا المسلحة العربية الليبية ضد الإرهاب والخوارج بقيادة المشير خليفة حفتر وندعمها بما نملك.

وأكد أننا نؤيد مبادرة القاهرة المبادرة السياسية المصرية لحل القضية الليبية ونثمن موقف القيادة المصرية الداعمة لليبيا والمناصرة لنا ولحقوقنا، وندعوا إلى حل كافة الميليشيات لإنهاء كل المصائب والفساد المالي والسياسي: "ندعوا إلى تطهير الوطن من جماعات الإرهاب وميليشيات الإجرام وعصابات الفساد، ومحاكمة كل من ناصر ودعم الجماعات الإرهابية التي تضررت منها برقة وكافة المدن الليبية"، داعيا إلى قيام دولة مؤسسات والقانون تحقيقا للأمن والسلم والاستقرار والازدهار وحتى يتم بناء ليبيا الجديدة، كما ندعوا إلى رفض تمركز السلطة بكل جوانبها في مدينة واحده ونعتبر ذلك ضمن مشكلات ليبيا الكبرى.

وتابع: "ندعو إلى انتهاج التوافق الوطني في دولة الاستقلال وإلى التوزيع العادل في السلطات والثروات بين حكافة أبناء الوطن وفتح المجال أمام كافة المواطنين".