السيسي: ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدم وجود مواقف مناوئة من جانب مصر تجاه حكومة المنطقة الغربية أو الشعب في طرابلس، حيث سبق استضافة أقطاب المنطقة الغربية عدة مرات في القاهرة، في محاولة للتوصل إلى صيغة تفاهم مشترك بين طرفي الصراع الليبي.

وأضاف خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية: "لقد أكدت مجمل التطورات منذ مبادرة إعلان القاهرة، عدم امتلاك أحد أطراف النزاع الإرادة السياسية وإمكانية اتخاذ القرار لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، وذلك بعد سقوطه تحت سيطرة قوة خارجية توظفه لتحقيق أطراف أهدافها ومصالحها بالمنطقة بغض النظر عن المصالح الوطنية للشعب الليبي وانتمائه وهويته العربية والإسلامية".

وتابع، أن مجمل التطورات منذ مبادرة إعلان القاهرة، أكدت أيضًا تزايد النفوذ الخارجي على الأراضي الليبية والاستمرار في نقل المرتزقة والمتطوعين من سوريا تمهيدًا للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي، خاصة من الثروة النفطية أو تشكيل قاعدة انطلاق لتأييد دول الجوار.

وأردف، أن هذا الأمر بات يشكل تهديدا مباشرًا قويًا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي وليس الأمن القومي المصري أو الليبي فقط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يقتضي اتخاذ التدابير والإجراءات لإحباط هذه المخططات.

وواصل: "من هنا كان ترحابنا في مصر ببيان الأشقاء في مجلس النواب الليبي في 13 يوليو الجاري، والذي جاء معبرًا ومتفهمًا ومدركًا بقوة لمدى المخاطر والتهديدات التي بات من حق شعوبنا العمل على مجابهتها بكل قوة وحزم خاصة مع محدودية الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي في هذا التوقيت انتظارًا لما يقوم به دفاعا عن هويتنا وكرامتنا ومقدراتنا".