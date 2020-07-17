لو بتستثمر في مشروع.. تعرف على الخدمات الإلكترونية من هيئة الاستثمار

مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، اتجهت جميع مؤسسات وهيئات الدولة إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا الممستجد.

من جانبها وتزامنا مع ذلك، أطلقت هيئة الاستثمار عددا من الخدمات الإلكترونية، تستعرضها "الوطن"، في السطور التالية:

1- طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية، للشركات والتقارير التي تصدر عن القطاع، من خلال البريد الالكتروني EPS_Evaluation@gafinet.org.eg بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم.

2- خدمات تعديل الهياكل المالية، من خلال الموقع EPS_Capitaledit@gafinet.org.eg بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، وذلك تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.

- ومن الضروري، الالتزام بالانتهاء من أعمال الفحص المسبق للهياكل المالية للشركات، خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المستندات المطلوبة.

- الانتهاء من كل خدمات أعمال التقييم خلال 48 ساعة، على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات.

- كما تم مد صلاحية كل تقارير التقييم الصادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي، ووكلائهم إلكترونيا، مع إعداد دليل للأسئلة الشائعة، يتضمن حصرا لكل الاستفسارات التى ترد من المستثمرين، ووكلائهم مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يتم تحديثه بصورة دورية.