السجيني: قانون إدارة المخلفات يعمل على تشجيع الاستثمار

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اللجنة المشتركة من مكتبى لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية ،بذلت جهدا كبيرا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمقدم من الحكومة ،وقد عقدت عدة اجتماعاتبحضورة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

وقال فى تصريح لـ"الوطن" أنه لآول مرة سيشكل جهاز لتنظيم إدارة المخلفات ،تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخري.

وأشار إلى أن هذا الجهاز سيتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما سيعمل هذا القانون حال صدوره على إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية.

وشدد "السجينى" إلى أن هذا القانون والمزمع مناقشته فى الجلسات البرلمانية القادمة ،سينقل قطاع المخلفات نقله نوعية ناجحة، فى ظل تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات، والجهات المعنية والمختصة.