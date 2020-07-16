نقل النواب: الاستثمار يقضي على المواقف العشوائية

تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن ظاهرة الجراجات العشوائية، موضحا أنّ عددا من البلطجية يستبيحون الأرصفة والشوارع والمناطق التابعة للحي والمحافظة ويسطون عليها بوضع اليد عنوة ويضعون اللوحات والمتاريس لتقسيم المناطق بينهم، وتصبح إمبراطورية خاصة بهم، مستغلين حاجة أصحاب السيارات لركن سياراتهم أسفل العمارات التجارية أو العيادات أو أمام بعض المستشفيات ويفرضون عليهم أرقاما فلكية والدفع مقدما.

وأوضح أنّ المحافظات ذاتها لا تمتلك الموارد الكافية للإنفاق على البنية التحتية داخلها، نتيجة لقلة الموارد من الوزارات للمحافظين، ومن ضمن المشروعات التي تحتاج إلى هذا الدعم والدخل الساحات والمواقف العشوائية.

وأكد أنّ الاستثمار يبقى حلا ذهبيا للمواقف، فإدخال الميكنة وإنشاء جراجات ومطاعم وأماكن مخصصة للانتظار والتنظيف داخلها يوفر 3 تريليونات جنيه، وستحصل المحافظات على موارد مالية لدعمها، ويتم إلغاء المواقف العشوائية والحد من انتشار السيّاس.