اجتماع يناقش مسودة لاستراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام

عقد قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة المرأة والأسرة والطفولة"، اجتماعا، اليوم، عبر المنصة الرقمية "زووم"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وعدد من الخبراء الدوليين، لعرض ومناقشة المسودة الأولية لاستراتيجية الشبكة العربية للنساء، وسيطات السلام.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق عملية تطوير وتفعيل استراتيجية الشبكة كأداة إرشادية وخطة عمل لتفعيل عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام بما يشمل دورها ورؤيتها وأهدافها وذلك إعمالًا للقرار رقم 8519 بشأن إطلاق الشبكة كآلية من آليات لجنة المرأة والذي اعتمد في الدورة (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد الاستراتيجية ذات الصلة.

وأضافت الجامعة العربية، أن الاجتماع توصل إلى عدد من النتائج منها عرض ومناقشة المسودة الأولية للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام التي أعدتها الدكتورة فاطمة الزهراء لانجي المستشارة الدولية، الرئيس التنفيذي لمنصة المرأة الليبية للسلام، ومشاركة أفضل الممارسات المعترف بها من قبل الخبراء المشاركين حول إدماج المرأة في عمليات الوساطة والتفاوض على المستويين الدولي والإقليمي، مع مناقشة التحديات العملية والتقنية التي تواجهها عمليات الوساطة المختلفة المشاركة في عمليات السلام.