هيئة المرأة العربية تطالب رسميا رئيس فيسبوك بإلغاء تعيين توكل كرمان

طالبت هيئة المرأة العربية، في رسالة رسمية بعثتها إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك"، بإلغاء تعيين توكل كرمان، في عضوية مجلس حكماء الموقع الشهير، والمناط به تحديد محتوى النشر والعرض من المواد المنشورة على الموقع.

وقال محمد الدليمي، الأمين العام لهيئة المرأة العربية، في خطاب رسمي، موجه لرئيس "فيسبوك"، إن هذا اختيار توكل كرمان غير مبرر وغير منصف، لأنه يقدم نموذجا يسيء إلى صورة المرأة العربية ونجاحاتها وإبداعاتها في حقول العلم والعمل والإبداع.

وأضاف "الدليمي"، في رسالته أن "توكل كرمان تنتمي إلى حركة سياسية مصنفة في خانة الإرهاب في عدد كبير من دول العالم، كما أن آرائها ومواقفها تصب في خانة نشر الفوضى والخراب وتقويض استقرار وتنمية البلدان العربية.

وأشار الأمين العام إلى أن هيئة المرأة العربية تقود منذ أكثر من عام حملة دولية للمطالبة بنزع نوبل للسلام من توكل كرمان وقطعت شوطا كبيرا في فضح ممارساتها وأفعالها المعبرة عن اختيار غير موفق وملتبس لهذه الجائزة العالمية، ولذلك فنحن نستغرب بشدة ونستنكر باسم ملايين النساء العربيات والاتحادات والجمعيات الأعضاء في هيئة المرأة العربية، هذا الاختيار، ونطالب بشدة بضرورة سرعة العدول عن قرار تعيينها وتصحيح الخطأ حفاظا على ملايين المستخدمين للفيسبوك في العالم العربي، وعدم مقاطعتهم وانسحابهم منه.