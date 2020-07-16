قبيلة التاجوري الليبية: مصر دائما تحتضن القضايا العربية على مر العصو

قال الشيخ مفتاح محمد التاجوري، شيخ قبيلة التاجوري، إن مصر هي السند بعد الله لليبيين في كل العصور المختلفة، وفي جميع المحن، ودائما ما تحتضن الشعب الليبي: "أحنا في مصر لا نشعر أننا خارج ليبيا، ولكننا عند أهلنا وأخوالنا".

وأضاف "التاجوري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر لم يكن لها أطماع قط في ليبيا، ولكنها دائما تقف بجوار الدولة الليبية لحل أزماتها دائما، موضحا أن الأمن المصري، دائما ما يكون جنبا إلى جنب مع الأمن القومي الليبي.

وأكد أن الشعب الليبي مغلوب على أمره في مختلف المحافظات الليبية بسبب التدخل التركي القطري في الدولة، وهناك ما يقرب من 70% من القبائل الليبية قدمت إلى مصر، لدعوة الجيش المصري لحماية الأراضي الليبية، ومنع التدخل التركي على الأراضي الليبية.