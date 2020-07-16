شيخ قبيلة المغاربة: الرئيس السيسي دائما ما يحمل هم ليبيا ويعيش محنتها

حيا الشيخ صالح لطيوش، من قبيله المغاربة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم وحكومة مصر وبرلمان مصر وجيش مصر، حيث إن جميعهم يستحقون التحية والتقدير والاحترام من أخوانهم وأشقائهم أبناء الشعب الليبي بصفة عامة.

وأضاف "لطيوش"، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر مشائخ وأعيان القبائل الليبية، أن بلاده سعيدة بمواقف مصر تجاه ليبيا وبهذا الدعم القوي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية منذ سنوات عندما دخلت ليبيا في تلك المحنة: "كانت جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة كانت بجانبنا وكانت الداعمة والمتحدثة باسمنا في المحافل الدولية، وكان فخامة الرئيس يتناول ليبيا في أي مؤتمر ليبيا ويعيش محنتها"، موضحا أن وزير الخارجية المصري كان دائما ما يتنقل من دولة إلى دولة لحل الأزمة الليبية، وكذا برلمان مصر والذي وقف احتراما وإكبارا لتقديم أي خدمة وأعلنوا تأييدهم لفخامة الرئيس السيسي في سيدي براني.

وأكد أن تلك الأعمال لا تستغرب على جمهورية مصر أو رئيسها أو شعبها، حيث أن القبائل الليبية ورثت عن الأباء والأجداد تلك العلاقات والمصير الواحد والتاريخ الواحد: "نحن عندما ضاق بنا الحال أثناء الاستعمار العثماني الأول وبدأ الذبح والشنق في الليبين أنتقلوا قبائل برمتها إلى مصر ووجدت الأهل والماء والأهل والأخوة واستقرت حتى يومنا هذا فيها"، مشيرا إلى أنه وأثناء الحرب الإيطالية عندما أضطر الليبين للخروج منها لم يجدوا صدر رحب إلا في مصر، حيث أن دائما مصر هي السند والعون للشعب الليبي، ونعتبرها الأم العربية، ونحن الأقرب لصدرها وحضنها.

وتابع: "ما قام به الرئيس السيسي عندما ذكر أن أي اعتداء على ليبيا يعتبر اعتداء على مصر والأمن القومي الليبي هو الأمن القومي المصري، والقوات المسلحة المصرية على أتم الاستعداد للوقوف بجانب ليبيا والدفاع عنها، ونحن لسنا وحدنا في مواجهة الأتراك المستعمرين، ونحن لنا جيوش عظيمة وخبرات قوية ودولة عريقة ذات تاريخ عظيم ورجال عظماء هم موجودين معنا في الواجهة، وأصبحنا لا نخشي أو نخاف من أي اعتداء أجنبي لأن أخواتنا معانا والرئيس السيسي معانا، وبالتالي لن نخشي الكلام والتهديدات والكلام الفاضي اللي يصدر".

وفند: "ليبيا فيه جزء منها محتل احتلال كامل ومنها طرابلس ومدن غرب ليبيا محتلة احتلالا كاملا من قبل الأتراك، وما زالت بروجهم وطيارانهم يأتي إلى ليبيا وينزل في جنودها ومعداتها، واحتل قواعد على الأراضي الليبية بمساعدة الخونة والعملاء، وهم موجودين في ليبيا أكثر من 17 ألف مرتزق من أخواتنا السوريين حضروا إلى ليبيا لقتال الليبيين ونحن لا نتمنى أن نتقاتل، ونكره أن نقاتل أي دولة عربية".

واستطرد: "نحن أجبرنا على القتال من قبل العملاء والمجرمين الذين لا يريدون مصلحة ليبيا ولا مصلحة الشعب الليبي ولا يبغون استقرار ليبيا، ونؤكد على ما جاء في كلمة الرئيس السيسي وإخوتك مشايخ وأعيان القبائل حضروا لتقديم الشكر والتقدير والاحترام لفخامتك، وهما الآن مباشرة يقومون بتفويضك وتفويض الجيش المصري للدخول عندما تدعوا الضرورة، ونحن نعتبر الجيش المصري جيشنا ويحمل علمنا وفي مقدمته شيوخنا وعليه أولادنا ونحن لسنا بأغراب، ولسنا جايبين تركي أو أجنبي ولكننا عرب نمشي على أرض عربية واحدة وحدود مشتركة ومصاهرة، وأرضنا واحدة وجيشنا واحد وإمكانياتنا واحدة، ونعتز بأننا لنا شقيقة مصر نعتز بيها وبتاريخها وحضارتها الضاربة في التاريخ".