مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يجري تحقيقا في اختراق "تويتر"

أكد مصدران مطلعان، أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يجري تحقيقا فدراليا في اختراق موقع "تويتر"، عقب سيطرة هاكرز على حسابات تخص جو بايدن، وكيم كارداشيان وآخرين.

وأشار المكتب في وقت سابق، إلى أنه "نحن على علم بالحادث الأمني اليوم، والذي يشمل العديد من حسابات (تويتر)، والتي تعود ملكيتها إلى أشخاص بارزين"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "يبدو أن الحسابات قد تم اختراقها لإدامة الاحتيال في العملات الرقمية (البيتكوين)".

من جهته، أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اختراق محتمل لحسابات عدد من الشخصيات المشهورة، مشيرا إلى أنه يقوم بتحليل المعلومات بهذا الشأن وسيصدر بيانا قريبا.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى اختراق حسابي مؤسس "مايكروسوفت"، الملياردير بيل غيتس، ومؤسس "تسلا" إيلون موسك، حيث ظهرت تغريدات بدعوات لتقديم التبرعات بالعملة الرقمية "البيتكوين"، قبل أن تتم إزالة هذه التغريدات المشبوهة في وقت لاحق.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز"، بأن عمليات الاختراق طالت المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ورجل الأعمال مايكل بلومبرغ، والمغني كانييه ويست، ومؤسس شركة "أمازون" جيف يبزوس، بالإضافة إلى حسابي شركتي "أوبر" و"آبل".

ولم تتضح على الفور تفاصيل الاختراق، لكن أبعاد المشكلة تشير إلى أن الاختراق طال حسابات عديدة، ولم يقتصر على خدمة واحدة.