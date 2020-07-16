"ادعم جيش مصر" الأكثر انتشارًا على تويتر: وقت الحرب لا معارضة ولا حياد

احتل هاشتاج "ادعم جيش مصر" قائمة التغريدات الأكثر انتشارًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بآلاف التغريدات التي تؤيد الجيش المصري وتدعمه من مصريين وعرب على السواء.

"الوطن" ترصد لكم أبرز هذه التغريدات كما يلي:

دكتورة أميرة: "وقت الحرب لا معارضة ولا حتي حياد..!!! إما وطني أو خائن...تحيا مصر".

حساب الأهلى اليوم غرد: "في هذا الوقت العصيب مينفعش محايدة أو عتاب في هذا الوقت إما مصري وطني وإما خائن في هذا الوقت علينا الدعم فقط ادعم جيش مصر".

أحمد الزمالكاوي قال: "لما تبقي الجزائر في حرب مصر في خطر ولما تبقي المغرب في حرب مصر في خطر ولما تبقي تونس في حرب مصر في خطر ولما تبقي ليبيا في حرب مصر في خطر ولما تبقي مصر في حرب العرب في خطر وقت الحرب أنت عربي قومي".

وقال الشاب السعودي نصراوي: "لابد أن نكون عرب داعمين للجيش المصري أحد أقوى الجيوش العربية بالعالم كل الدعم إن جاع العرب أطعمتهم مصر، إن جاعت مصر جاع كل العرب".

وكتب حجاج مصطفى: "هناك جيش واحد في كل دولة ولكن في مصر كل إنسان مسلم أو مسيحي هو جيش في بلده يحمي بلده حتى وإن لم يكن في الجيش كلنا جيوش كلنا نفدي وطنا بأروحنا تعيش جمهورية مصر العربية".

وقال حساب باسم منى: "على كل أرض تركنا علامة.. قلاعا من النور تحمي الكرامة، عروبتنا نفديها بالقلوب، ويحميك بالدم جيش الكنانة".

وغرد طارق الكومي: "أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر العظيم في اتخاذ كل القرارات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدرات وثروات الشعب المصري اضرب بيد من حديد".

وعلقت نيرة: "تقريبا ده أنسب وقت إن كلنا مهما كنا مختلفين في أي حاجة إننا نقف مع بلدنا وجيشنا زي ما عملنا قبل كدة كل الدعم لجيشنا العظيم ولبلدنا الأبية اللهم سدد رميهم وأعنهم ولا تعن عليهم وردهم إلينا سالمين منتصرين جيشنا وحوش".

ونشر محمود أبوعربي صورة له بالزي المدني والعسكري وغرد: "كلها كام شهر لو لينا عمر وهكون واحد منكم⁦". ⁩⁦ ⁩

وعلق أحمد يحيى: "مش وقت خلافات وفرقه.. مشكلة ليبيا في الغرب، ومشكلة سد النهضة مع إثيوبيا، لكن شعب مصر قادر على تجاوز كل الأزمات".