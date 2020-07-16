إحالة 72 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق بـ جهينة في سوهاج

أفاد بيان صادر للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في سوهاج، بأنه جرى تحويل 72 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

وقال أحمد البدري، رئيس مدينة جهينة، إنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمرور ومتابعة سير العمل والتأكد من مدى انضباط العاملين بالمصالح الحكومية تم تكليف ورؤساء الوحدات القروية وإدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بالمرور والمتابعة الدقيقة للعاملين بالمصالح الحكومية بدائرة المركز.

وجرى اليوم الخميس، المرور على الوحدة الصحية الشمالية بقرية جهينة الشرقية، والوحدة الصحية بمباني عنيبس، والوحدة الصحية بقرية الحرافشة، والوحدة الصحية بنزه الهيش التابعة لقرية عنيبس، وأسفر المرور عن إحالة 72 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني.

ووجه رئيس المدينة نوابه، رؤساء الوحدات القروية بالمرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.