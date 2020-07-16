لتأهيل المرأة اجتماعيا.. شروط وإجراءات الاشتراك في النوادي النسائية

توجهت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة إلى الاهتمام الشديد بالمرأة ودورها الأسري والمجتمعي، باعتبارها نصف المجتمع، ما جعل قطاع الشئون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يؤسس مشروع النوادي النسائية، بهدف خدمة المرأة الريفية والحضرية، حيث تجد فيه المرأة مكانًا ملائمًا لتنمية قدراتها الذاتية واكتساب المزيد من الخبرات بما يعود عليها وعلى أسرتها والمجتمع بالنفع من خلال تجمع السيدات والفتيات بمقر النادي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لمتابعيها الشروط والإجراءات المطلوبة للاشتراك في النوادي النسائية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الشروط المطلوبة

​- أن تكون صاحبة العضوية مصرية الجنسية.

- ألا يقل سن المشتركة في النوادي عن 18 عاما.

- لا يشترط وجود مؤهل عالي أو متوسط.

- ضرورة التعهد بالالتزام بنظام النادى وقواعد العمل به.

- قبول تسديد الاشتراك الشهرى أو السنوى للنادى وقواعد العمل به.

- يتم تحصيل اشتراك خاص لممارسة أي نشاط من أنشطة النادى للإنفاق على هذه الأنشطة.​

الإجراءات المطلوبة

- التوجه إلى النادى وملأ نموذج طلب عضوية من النادى النسائى.

- تدوين الاسم بسجل العضوية والاشتراكات.

- تسديد الاشتراك الخاص بالشهر الأول إذا كان شهريا، واشتراك السنة الأولى إذا كان سنويا.

- إمضاء إقرار بالموافقة على تسديد الاشتراك الشهرى أو السنوي.

- إمضاء إقرار بالالتزام بنظام النادى وقواعد العمل به.