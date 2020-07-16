وزير الطاقة الروسي: نتوقع تحسنا كبيرا للطلب العالمي على النفط في أغسطس

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إنه يتوقع تعافيا كبيرا للطلب العالمي على النفط في أغسطس، وأن يتحسن إلى عشرة بالمئة دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.

وقال نوفاك إن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يوميا قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25 بالمئة في ابريل .

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا قد اتفقوا في وقت سابق هذا الأسبوع على تقليص تخفيضات معروض النفط غير المسبوقة بدءا من أغسطس بالتزامن مع تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من الجائحة، لكنهم قالوا إن موجة ثانية من الفيروس قد تعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق.

قلصت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، إنتاج النفط منذ مايو أيار بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أي عشرة بالمئة من المعروض العالمي. وسيتقلص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا من أغسطس إلى ديسمبر.