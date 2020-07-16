للعمل كمرتزقة في ليبيا.. السودان يكشف تفاصيل القبض على 160 شخصا

كشف ممثل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم أدم محمد أحمد صالح، أن قوات الدعم السريع، تمكنت في 12 يوليو الجاري، من ضبط مجموعة مكونة من 80 شخص، من بينهم أجنبيين من دولة سوريا، متوجهين إلى مواقع القوات المتحاربة في ليبيا، بينما تم ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من ثمانين شخصا بتاريخ 15 يوليو الجاري، وهم في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة.

وأشار صالح، إلى أن المجموعات التي تم ضبطها في مجال الهجرة غير الشرعية بواسطة قوات الدعم السريع والقوات الأمنية الأخيرة حتى الآن، بلغت 282 شخص، مضيفا أن عمليات الهجرة غير الشرعية، أخذت منحى آخر، وهو المشاركة مع المهاجرين في الصراع الدائر في ليبيا، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وتمكنت قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور من ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين مكونة من 160 عنصرا من بينهم اجنبيين في حدود دول الجوار.

وأكد مدير شرطة الولاية ممثل والي ولاية شمال دارفور اللواء شرطة يحي محمد احمد نور ان هذه الضبطية تبرئ السودان من الاتهامات الكثيرة التي ظلت توجهها بعض الجهات بارساله مرتزقة للقتال.

وأشاد خلال حديثه الذي وجهه بهذه المناسبة بحضور قيادات من الأجهزة الأمنية بالانجازات الكبيرة التي حققتها القوات المشتركة من الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بجانب منع تهريب البضائع والسلع التجارية إلى دول الجوار ودخول المخدرات.

وقال إن القوات المشتركة ظلت ترصد تحركات المجموعة فرادى وجماعات على الحدود حتى تمكنت من القاء القبض عليها، مشيرا إلى أن القوة المشتركة بالولاية، تم تكوينها بهدف ضبط الحدود من الهجرة غير الشرعية إلى الدول الافريقية والآسيوية في الحدود المتاخمة، علاوة على الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والعمل على تأمين الموسم الزراعي.