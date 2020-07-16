السودان: مصر وافقت على تسليمنا محتجزين على خلفية الهجرة غير الشرعية

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا صحفيا بشأن قضية المواطنين المحتجزين بسجن السلوم في مصر على خلفية المحاولات المستمرة للهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء "سونا".

وقالت الخارجية السودانية، إنه في إطار رعاية الوزارة وبعثاتها بالخارج لحقوق المواطنين السودانيين، وسعيها المستمر لحل كافة المشكلات التي تطرأ بين الحين والآخر، تفيد الوزارة الرأي العام بأنها وبعثتها بمصر ظلت تتابع قضية المواطنين المحتجزين بسجن السلوم، على خلفية المحاولات المستمرة للهجرة غير الشرعية الى ليبيا والتي شهدت زيادة خلال الأربعة أشهر الماضية.

وأضافت الوزارة السودانية: تقوم السفارة السودانية بالقاهرة بصفة راتبة بإرسال مندوب لزيارتهم بغرض إصدار وثائق سفر اضطرارية ليتم ترحيلهم إلى السودان بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وأوضحت الخارجية السودانية: استجابت السلطات المصرية لطلب السفارة الداعي لتسليم المحتجزين، وبادرت بالإعلان عن جاهزيتها لتسليمهم في معبر أرقين.

وتابعت الوزارة السودانية قائلة: قامت السفارة بالتواصل مع نادي رجال الأعمال السودانيين والذي أبدى جاهزيته، للمساعدة في إجلاء المواطنين المحتجزين من أرقين إلى الخرطوم وإجراء اللازم من ترحيل واستقبال وفحص طبي.

بدورها، أخطرت الوزارة اللجنة العليا للطوارئ الصحية لاستصدار إذن الدخول للمحتجزين وعمل الترتيبات اللازمة لهم. وتظل السفارة في حالة متابعة يومية لصيقة لأمر هولاء المواطنين حتي يتم ترحيلهم الى الخرطوم بأمان.

الطيران المدني السوداني: استئناف رحلات الركاب مع مصر والإمارات

وفي سياق آخر، أصدرت سلطة الطيران المدني السوداني، أمس الأربعاء، نشرة بالرقم 91 قضت بموجبها عودة رحلات الركاب بين الخرطوم وكل من مصر والإمارات وتركيا كمرحلة أولى لعودة التشغيل بمطار الخرطوم الدولي.

وأضافت سلطة الطيران المدني، أن الرحلات من الدول التي لا تزال مطاراتها تحت الإغلاق بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" ستتم إضافتها تباعاً بعد فتح مطاراتها أمام رحلات الركاب التجارية وستتم معالجة الرحلات منها حالة بحالة.

وأشارت سلطة الطيران المدني، إلى السماح بالتوقفات التقنية بدون نزول الركاب، موضحة أن الركاب السودانيين والأجانب ذوو الأصول السودانية سيخضعون لفحص كورونا المستجد عند الوصول الى مطار الخرطوم.

وأضافت سلطة الطيران المدني، أن الركاب الأجانب من جميع الدول الأخرى يجب عليهم إبراز نتيجة فحص سلبية من فيروس كورونا المستجد معتمدة ومتحصل عليها قبل 72 ساعة قبل الوصول الى مطار الخرطوم.

وتابعت السلطة قائلة: السماح بتشغيل رحلات البضائع المجدولة بما في ذلك القادمة من دول لا تزال مطاراتها مغلقة بسبب الجائحة وفق الجدولة الموضوعة، موضحة: السماح بتشغيل رحلات المساعدات الانسانية والطبية ومساعدات وكالات الأمم المتحدة ورحلات البترول مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني.