سكاي نيوز: اجتماع عاجل في السودان لبحث إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

تعقد وزارة الري السودانية، اجتماعا عاجلا لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء الملء الأول لسد النهضة، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي استعداده مجددا لدعم المفاوضات بشأن سد النهضة، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكان وزير المياه والري الإثيوبي أعلن بدء ملء سد النهضة، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في وقت سابق، بيانًا بشأن آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وختام المحادثات الخاصة التي استمرت 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، للتباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت الوزارة، أنّ اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول لتفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعا لوزراء المياه استعرض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على رفع كل دولة تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيدا لعقد قمة أفريقية مصغرة.