محافظ الأقصر يعتمد المخطط الاستراتيجي لـ إسنا والطود

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي إسنا والطود، تمهيداً لإرسال الخرائط إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والاعتماد من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا، والدكتور محمد رزق رئيس مركز الطود، والمهندس عبدالمسيح نبيل مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الإقليمي لتخطيط وتنمية جنوب الصعيد في التعاون مع محافظة الأقصر، مشيراً إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية تعتبر مرتكزا أساسيا للتنمية العمرانية ومكونا ضروريا للتنمية الشاملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وذلك مع الالتزام بكافة القوانين العامة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.