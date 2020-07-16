محافظ الأقصر يعتمد المخطط الاستراتيجي لـ إسنا والطود
10:21 م | الخميس 16 يوليو 2020
اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي إسنا والطود، تمهيداً لإرسال الخرائط إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والاعتماد من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.
جاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا، والدكتور محمد رزق رئيس مركز الطود، والمهندس عبدالمسيح نبيل مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الإقليمي لتخطيط وتنمية جنوب الصعيد في التعاون مع محافظة الأقصر، مشيراً إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية تعتبر مرتكزا أساسيا للتنمية العمرانية ومكونا ضروريا للتنمية الشاملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وذلك مع الالتزام بكافة القوانين العامة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.