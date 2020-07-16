إعادة تأهيل 146 منزلا بقرى النجوع والواسطى وقامولا في الأقصر

أعلن اللواء ممدوح شعبان مديرعام جمعية الأورمان، إعادة تأهيل 146 منزلا بقرى المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي قد أعلنها عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار شعبان إلى أن "الأورمان" أعادت إعمار 146 منزلًا في 3 قرى، حيث جرى إعادة إعمار 101 منزل في قريتي النجوع قبلي والواسطى مركز إسنا، و45 منزلًا في قرية القبلي قمولا مركز القرنة فضلًا عن إعادة تأهيل مدرسة الفصل الواحد بالقرنة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 9 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد استكمال البناء وعمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يجري تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

وأوضح أن إجمالي ما جرى تنفيذه ضمن مبادرة "حياة كريمة"، إعادة تاهيل 645 منزلًا في 19 قرية في محافظات الأقصر ومطروح والمنيا وأسيوط، فضلًا عن إجراء 340 عملية عيون تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وعمل نظارات طبية بمحافظتي الأقصر ومطروح.