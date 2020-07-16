قبل بيعها.. ضبط 500 كيلو "كفتة وبرجر" منتهية الصلاحية في الأقصر

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الخميس، في ضبط 500 كيلو جرام من اللحوم "كفتة وبرجر" منتهية الصلاحية، قبل بيعها للمواطنين في المحافظة.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه شكل حملة للتفتيش وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، ضمت جبريل بكري، مدير إدارة التجارة الداخلية، و3 مفتشين بالمديرية.

وأوضح صلاح، أن الحملة أسفرت عن ضبط 500 كيلوجرام من لحوم الكفتة والبرجر منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، نظراً لانتهاء فترة صلاحيتها، لافتاً إلى تحرير محضر رقم 584 جنح أمن الدولة، والتحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.