إصابات كورونا في أمريكا 3 ملايين و483 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغ ثلاثة ملايين و483 ألفا و832 حالة بزيادة 67404 عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 947 ليرتفع الإجمالي إلى 136938 حالة وفاة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأعلنت المراكز الأمريكية، إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 15 من يوليو تموز بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.