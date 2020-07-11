مسؤول روسي: أمريكا اللاتينية أول من ستحصل على "أفيفافير" لعلاج كورونا

قال كيريل دميتري مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن البرازيل وبلدان أمريكا اللاتينية أول من سيحصل على "أفيفافير" المخصص لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.

وأضاف: "تلقينا طلبا من أكثر من 50 دولة، وبالطبع، أولويتنا هي تلك البلدان التي يتزايد فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد. وهي بالطبع البرازيل والعديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار مدير عام الصندوق، إلى أن "الكثير من الدول، تفتقر الآن إلى الأدوية المضادة للفيروسات، يمكننا تلبية هذه الحاجة".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أنها تلقت طلبات لتوريد دواء أفيفافير، من بلدان رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.