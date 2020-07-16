مستشار البرلمان الليبي: حل الأزمة الليبية يكمن في إتمام مبادرة القاهرة

قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن المؤتمر الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القبائل الليبية، أوضح كون الأمن القومي المصري الداخلي، يأتي من استقرار الأمن القومي الليبي، ويربط بين البلدين علاقات مصاهرة ودم، والتدخل المصري في ليبيا، ليس كالتدخل التركي إطلاقا.

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن هناك قبائل ليبية تتواجد في مصر منذ عشرات السنوات، ولا يوجد فارق بين الدولة المصرية أو الليبية على مدار العقود السابقة، موضحا أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوفد من المشايخ والقبائل، مهم وتاريخي، ومن حضروا اللقاء اليوم، هم ممثلون عن جميع أطياف الشعب الليبي.

وأكد أنه لابد من التصدي بشكل واضح للمستعمر التركي في ليبيا، وهناك دعم لإتمام "مبادرة القاهرة" على الأرض في ليبيا، التي اعترف بها الكثير من دول العالم، ونسعي حاليا لدحر الإرهاب في درنة، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يكمن في إتمام مبادرة القاهرة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكونه حل سلمي يرضي كل الأطراف الليبية، وفي حال لم يتم الأخذ بالحل السلمي، فالجيش الليبي وبجواره الجيش المصري، قادرون على قلب الموازين.

وتابع: "عقيلة صالح رئيس البرلمان، أكد خلال زياراته الخارجية على حق الشعب الليبي في الاستقرار، والمجتمع الدولي عليه أن يقوم بمسؤولياته تجاه ما يحدث في ليبيا".