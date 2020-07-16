الديوان الأعلى للمشايخ: مصر وليبيا مصيرهما واحد ومستقبلهما مشترك

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس الديوان الأعلى لمجلس مشايخ وأعيان ليبيا، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والقبائل الليبية، أكد على أن مستقبل مصر من مستقبل ليبيا، وهما الدولتان التي يجمعهمها مصير واحد، وماضيان في حل الأزمة الليبية.

وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الجيش الليبي ماض في طريقه لتحرير ليبيا من الاستعمار التركي، الذي يسعى لسرقة خيرات ليبيا من نفط وغيرها مما وهب الله به ليبيا من خيرات.

وأوضح أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو ما يسعى القبائل الليبي إلى التأكيد عليه، ويريدوه في بلادهم، وكانت الكلمات محدودة بشكل نوعي شامل، معبر عن الأزمة الليبية برمتها.