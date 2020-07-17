حنان مطاوع تسترجع ذكريات شهر العسل : "أيام ماكنا بنسافر"

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة لها منذ شهر العسل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت "مطاوع" عليها قائلة: "ذكريات شهر العسل أيام ماكنا بنسافر".

وتشارك الفنانة حنان مطاوع، بحكاية "أمل حياتى"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، التي بدأت تصويره الأيام الماضية، وهو من بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.