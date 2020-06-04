حنان مطاوع تطالب الجمهور بالدعاء لرجاء الجداوي: حبيبة الكل ربنا يشفيكي

طالبت الفنانة حنان مطاوع وعدد كبير من الفنانين، الجمهور بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا، ووصفتها بأنها "حبيبة الكل".

وكانت نشرت حنان، صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" معلقة: "حبيبتي وحبيبه الكل ربنا يشفيكي ويعافيكي وتطلعي منها اقوي يارب ويارب إشفي كل مريض واحفظنا جميعا".

وكان كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلا إنّ حالتها الصحية جيدة.