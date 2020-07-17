وزيرة الصناعة: منظومة إحلال السيارات هدفها مصلحة المواطن أولاً

شهد سوق السيارات في مصر العديد من القرارات، بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، بالإضافة إلى تخريد السيارات التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في مداخلة على برنامج عربيتي المذاع راديو مصر، إن منظمة تحويل السيارات للعمل بالغاز تستهدف بالأساس استخدام طاقة نظيفة، والأهم تحقيق وفر في استخدام الوقود بنسبة 50%، للتوفير على سائقي سيارات الأجرة والميكروباص.

وأضافت أن المبادرة فيها عدة محاور أول محور يرتكز على السيارات الأجرة والميكروباص التي لم يمض عليها 20 عاماً، وسيكون تحويلها اختياري بقرض ميسر من وزارة البترول من 8 إلى 12 ألف جنيه، وسيتم تقسيط المبلغ بحد أقصى على 5 سنوات.

وتابعت الشق الآخر، وهي السيارات التي مضى عليه 20 عام فأكثر سيتم إحلالها، ويوجد 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، وتسعي وزارة البترول لزيادتها إلى 360 على مستوى الجمورية برصد حوالي 6.7 مليار جنيه، وهو ما يؤهل الدولة للعمل بالغاز.

وأشارت إلى أن الغرض من تلك المنظومة هو إحلال السيارات المتهالكة حتى يكون لكل مواطن سيارة تليق به بدلاً من تلك السيارات المسببة للتلوث والتي بها كثير من الأعطال والغرض منها هو مصلحة المواطن.

وأضافت أن هناك منظومة عاجلة يتم وضعها للسيارات الكهربائية لدخولها مصر بشكل كبير.