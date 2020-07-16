سيارات وكمبيوتر وتكييفات.. تفاصيل مزاد 20 يوليو بعين الصيرة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 20 يوليو الحالي، المؤجل من جلسة 30 مارس، لبيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية.

وجاءت تفاصيل المزاد، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات نيابات وجهات حكومية

تشمل إسعاف وميني باص وأتوبيس ونقل وبيك اب وميكروباص ملاكي وموتوسيكلات وتكاتك وتروسيكل ماركات تويوتا، جاك، ايكولاين، نصر، ميتسوبيشي، ايسوزو، دودج، فولكس، دايون، شيفورليه، فورد، سوزوكي، دايو، فيات، مازدا، مرسيدس، هوندا.

بضائع جهات حكومية ونيابات

تشمل ثلاجات، تكييفات، أجهزة كمبيوتر، هواتف متنوعة، بلاستيك، وغيرها.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة العاشرة صباحا.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي بـ400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيها.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، والبيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.