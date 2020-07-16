نوال الزغبي عن "قلبي على قلبه": "مش قادرة أبطل أسمع أغنيتي الجديدة"

أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر "تويتر"، اقتراب موعد طرح أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه".

وكتبت نوال: "لا أستطيع التوقف عن سماع أغنيتي الجديدة "قلبي على قلبه".

ونشرت نوال الزغبي منذ أيام، صورة لها من داخل الاستوديو، لتسجيل أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه".

وعلقت نوال: لا استطيع الانتظار لإطلاع أغنيتي الجديدة "قلبي على قلبه".

وتعرضت نوال الزغبي مؤخرا، لعدد من الانتقادات بعد ظهورها بشكل مختلف، وأرجح البعض أنها قامت بإجراء عمليه تجميل.

واكتفت نوال بالتعليق: "لا أحد يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وعجز".