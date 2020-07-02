نوال الزغبي تهنئ كارول سماحة على كليبها الجديد: "دايما مبدعة"

هنأت المطربة نوال الزغبي النجمة كارول سماحة بمناسبة طرح الأخيرة لكليبها الجديد "Bon voyage"، والذي تؤديه باللغتين الفرنسية والعربية اللهجة المصرية.

وكتبت نوال عبر حسابها على تويتر "كتير حلوة الأغنية الجديدة.. دايما مبدعة.. فظيعة ألف مبروك".

تم تصوير كليب كارول في مصر بعدد من الأماكن السياحية مع المخرجة بتول عرفة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الكليب تجربة خاصة ومختلفة تخوضها كارول سماحة، حيث تغني باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، في أول تعاون بينهما.