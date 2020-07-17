ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة غرب الدلتا

نشر تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، أسماء مرشحي قائمة قطاع غرب الدلتا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وشملت القائمة تواجد 10 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، واثنين عن مصر الحديثة، ومرشح عن حزب المؤتمر، وآخر عن حماة الوطن، ومرشح عن حزب الشعب الجمهوري.

وجاءت أسماء المرشحين إلى انتخابات مجلس الشورى بقائمة التحالف الوطنية كالتالي:

حزب مستقبل وطن:

خالد محمد سعيد حسن شحاتة، أحمد محمد محمود الخطيب، أيمن محمد حامد شريف، أحمد عبدالجواد محمد، يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة، محمد على عبده أبوحجازي، محمد عيد صديق اللمعي، حماد موسي حماد، أحمد صبح محمد شحاتة، جيفارا محمد أحمد.

حزب المؤتمر:

إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة.

حزب مصر الحديثة

نيفين جورج ميخائيل، محمد أحمد محمد السباعي.

حزب الشعب الجمهوري:

فيبي فوزي جرجس

حزب حماة وطن

فايز أبوحرب