الأحزاب تكشف خططها حول التحالفات الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ، عن الحزب، الخميس، فمجلس الشيوخ لا بد وأن يجمع بين الصبغة السياسية والخبرات المتنوعة في مجالات مختلفة، ويرتبط برؤية سياسية، لتعبر عن متخذ القرار بوجهات نظر مختلفة، وشراكة مع الآخرين في إنجاز ورؤى ومشاريع تشريعات تخدم الوطن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "عبدالعال"، أن الظروف العامة المحيطة بالوطن تتطلب أن نضع في المقدمة بعض الأشياء ليس من أهمها العدد، ولكن الأهم هو خدمة مؤسسات الدولة، وتم تقديم مجموعة من المرشحين المتنوعين في الخبرات الثقافية والفنية، وتم التوافق على أن التحالف انتخابي وليس سياسيًا، فضلًا عن مساندة مرشحي الفردي المرتبطين بالأحزاب، والأهم هو مساندة الدولة في عملية التحول الديمقراطي، واستكمال مؤسسات الدولية التشريعية.

حزب الوفد يكشف شروط ترشح أعضائه لانتخابات مجلس الشيوخ

من ناحية أخرى، أكد ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن الحزب عقد اجتماع تضم لجنة لاختيار الأعضاء، على أن تتوافر في المرشح 4 شروط حددها الحزب، وأنه تم عمل لجنة لاختيار أعضاء حزب الوفد، أولها أن يكون قيمة مضافة لمجلس الشيوخ كونه مجلس خبراء، والسمعة وحسن السير والسلوك، والشعبية، والقدرة المالية نظرًا لاتساع الدوائر.

وأضاف "الهضيبي"، أن تلك الشروط توافرت في الكثير من حزب الوفد، كونه من الأحزاب العريقة في مصر بعدما مرت عليه 10 أعوام، مشيرًا إلى أن كل حزب يسعى للمنافسة على أغلب المقاعد لتشكيل الحكومة وهذا حق وطموح مشروع، والاهتمام بدعم الدولة المصرية كخط سياسي، وهو هدف استراتيجي للأحزاب الوطنية جميعًا، وبالتالي هي تكافؤ في الفرص وموافقة على أهمية الدولة والوقوف بجوارها، وحزب الوفد لن يفصل نفسه عن مؤسسات الدولة.

واستكمل حديثه أن حزب الوفد يستعد للنزول في 27 محافظة، وبالفعل تم النزول حتى الآن في 20 محافظة وجار الاستكمال، مشيرًا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات بشكل فردي، ويتم الإعلان عن المرشحين على المقاعد الفردية السبت المقبل.

حسام الخولي: مستقبل وطن يستهدف 80% من مقاعد الشيوخ

بينما قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب طرح فكرة قوائم تحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، كما أن القائمة الوطنية للأحزاب تضم جميع الأفكار، وستساعد الأحزاب التي لن تستطيع خوض الانتخابات في دائرة واسعة، معلقًا: هذا صوت القائمة الموحدة.

وأشار "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن قائمة تحالف الأحزاب الوطنية تضم 11 حزبًا ولن نتحالف مع أحزاب دينية، ونعتذر للصحافة على التكتم بشأن التحالف الفترة الماضية، لكن حرصنا كان على إنجاح خطة التحالف، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يستهدف 80% من المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.