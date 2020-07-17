بزيادة 3 آلاف جنيه عن أوتوماتيك 2020.. أسعار "فيات تيبو" لعام 2021

أزاحت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة فيات الإيطالية في مصر، الستار عن الأسعار الرسمية للموديلات الجديدة لعام 2021 من طراز " تيبو"، والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار بزيادة وصلت إلى 2000 جنيه في الموديل المانيول، و3000 جنيه في الموديل الأوتوماتيك، مقارنة بأسعار العام الجاري 2020.

وأعلنت الشركة عن الأسعار الرسمية لموديلات طراز "فيات تيبو" لعام 2021 والتي نستعرضها خلال السطور التالية:

-مانويل فئة أولى تبدأ أسعارها من 191.900 جنيه مصري.

-مانيوال فئة ثانية تبدأ من 206.900 جنيه.

-أوتوماتيك فئة أولى تبدأ من 252.900 جنيه.

-أوتوماتيك فئة ثانية تبدأ من 287.900 جنيه .

-هاتشباك أوتوماتيك فئة أولى تبدأ من 272.900 جنيه.

-هاتشباك أوتوماتيك فئة ثانية تبدأ من 312.900 جنيه.