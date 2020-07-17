بسبب كورونا ... مطربون يستبدلون الألبومات بالأغنية "السنجل"

مازال فيروس كورونا يعطل عددا كبيرا من الأعمال الفنية، حيث اضطر عدد من المطربين لتأجيل العمل في ألبوماتهم واستبدالها بتقديم أغاني "سنجل".

ويستعد المطرب عاصي الحلاني، لطرح أغنية بعنوان "رجعتني بدايتي"، وسيشاركه الكليب زوجته للمرة الثانية.

"رجعتيني لبدايتى" من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، والكليب من إخراج أحمد المنجد.

بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية تعود المطربة مادلين مطر مره أخرى بأغنية جديدة.

وقد نشرت "مادلين"، صورة لها أثناء جلسة عمل وعلقت قائلة "العودة القوية... أنا رجعتلكم أقوى من قبل".

من جانبه بدأ المطرب رامي صبري في وضع اللمسات النهائية على أغنية "خطيرة" من كلمات تامر حسين ألحان رامي صبري، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناته الخاصة على يوتيوب

كما أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر "تويتر"، اقتراب موعد طرح أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه".

المطرب جورج وسوف، أعلن خلال حفله الـ "أون لاين"، عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد خلال الأيام المقبلة.

وقال المطرب اللبناني، "أعمل حاليا على عدد من الأعمال الغنائية وسأطلق أحدها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر السوشيال ميديا".