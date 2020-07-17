أحد مشايخ ليبيا: لا يوجد لدينا سند سوى السيسي وجيش مصر

كشف علي اللاجولي العقوري، عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، فذكر أنهم اليوم كانوا ضيوفا على مصر، والتي تعتبر بيت الليبيين، مؤكدا أن الشعبين المصري والليبي، شعب واحد، "دول أهلنا وأخواتنا ولينا بنهم نسب ودم"، موضحًا أن ليبيا تمر الآن بمرحلة صعبة جدًا من الاستعمار التركي البغيض والعصابات الإجرامية والخونة الذين يتكالبون الآن على ثروات الشعب الليبي.

وأضاف "العقوري"، خلال لقاء خاص على شاشة "Extra news"، أنه لا يوجد سند للشعب الليبي سوى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صرح أكثر من مرة أن سرت والجفرة خط أحمر، وكان عند حسن قوله، وكررها مرة أخرى في اجتماعه مع القبائل الليبية، "قالها بصراحة إن مصر مستعدة لتلبية نداء الشعب الليبي، ربنا يطول في عمر الرئيس السيسي".

وأشار إلى أن الشعب الليبي قال كلمته من خلال مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، بدعوة الجيش المصري بالدفاع عن ليبيا كون الحدود مشتركة ولأن الوضع العربي الحقيقي يمر بأزمة شديدة، كما أن البيان تضمن "إذا دعت الحاجة لذلك"، وها هو الآن الحاجة تتطلب ذلك، "احنا مستحقين الآن للجيش المصري أن يدافع عن شعبنا وأرضنا، مش جديد على المصريين، بعد أن غزتنا إيطاليا، جئنا إلى مصر وربتنا مصر وكونوا جيشهم هنا في مصر".