سب وقذف وحيازة أسلحة.. قضايا وبلاغات ضد محمد رمضان سبقت "سب الطيار"

قضت محكمة الدقي محكمة الجزئية حبس الممثل محمد رمضان في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

حيث بدأت الأزمة بنشر الفنان محمد رمضان لصورة له داخل كابينة إحدى الطائرات والتي تبين فيما بعد أنها تحت قيادة الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، ما أدى إلى فصله من عمله، نظرا لقبوله بفعل تواجد الفنان داخل الكابينة، ذلك الأمر المرفوض فعله.

وكان الطيار قد أقام دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بعد أن نشر له فيديوهات تسيئ بسمعته، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون.

قضية سب وقذف مدير عام قنوات MBC مصر

ولم تكن تلك القضية الأولى للفنان محمد رمضان، كما أنها لم تكن أول مرة يصدر ضده حكم قضائي إثر بلاغ سب وقذف، ففي نوفمبر من عام 2018، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018، بتهمة السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال، مدير عام قنوات MBC مصر".

وكان الأخير قد قدم بلاغا بعد بث الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يسب فيه مدير عام قنوات "mbc مصر".

قضية حيازة أسلحة تم ضبطها في كمين المرج

وفي مايو من عام 2013 بإحدى كمائن منطقة المرج، تم القبض على الفنان محمد رمضان، عقب العثور بداخل سيارته على سلاح خرطوش وطلقات خرطوش وطبنجة صوت وعدد من الطلقات الحية عيار 9 مللي، فتم اقتياده إلى غرفة الكمين وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة بالأحراز.

وأخلت نيابة المرج، سبيل الممثل بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة قضية حيازة سلاح ناري، بعد أن أمضى يوما في الحبس، إثر القبض عليه في كمين السلام بالمرج.